Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону заявив, що він не може ані підтвердити, ані спростувати ці дані. Адже Україна має бути готовою цілодобово, пише 24 Канал.

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Що заявив Генштаб Естонії про ймовірний наступ на Харківщину

Голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо на брифінгу 26 січня заявив, що найближчими тижнями Росія може спробувати атакувати прикордонні райони Бєлгородської та Харківської областей, щоб відтягнути українські підрозділи з напрямку Куп'янська, який знаходиться під основним ударом російських сил.

Видання ERR також повідомило з посиланням на Ребо, що на Донецькому напрямку найбільш активні бої йдуть біля Бахмута, Авдіївки та Донецька.

І цілком очевидно, що основний наголос у наступі робиться на Авдіївку, де, за повідомленнями, путінські підрозділи також були помічені як такі, що проводять розвідку і різні маневри всередині міста. Але це не означає, що їм вдалося прорватися або що вони перешкоджають логістиці українських збройних сил,

– сказав полковник.

Він також додав, що на Запорізькому напрямку активні бої йдуть переважно на південь від Великої Новосілки, де жодна зі сторін не просувається вперед. Щодо Херсонського напрямку, то там Україна утримує плацдарм на східному березі Дніпра, зв'язуючи там підрозділи збройних сил Росії, які не змогли відтіснити українців, попри різні спроби наступу.

Якої позиції дотримуються в Україні

Звичайно Росія може проводити певні наступальні дії по будь-якому із напрямків. Це і Північ, і північно-східний Вовчанський напрямок, і східний напрямок, де вона фактично вже реалізовує такі плани. Тут ми маємо разом із нашими військовими працювати над підвищенням обороноздатності, над фортифікаційними спорудами, щоб наші Збройні Сили були максимально ефективними на полі бою,

– заявив Олег Синєгубов.

Посадовець уточнив, що вони працюють цілодобово і слідкують за військами, які можуть бути проти нас й на півночі, це Білгородський напрямок, і на Вовчанському напрямку, і на Куп'янському напрямку. Зокрема, для того, щоб вчасно реагувати на такі загрози й вживати оперативно заходів.

Олег Синєгубов заявив про те, що ворог відновив інтенсивність наступальних дій на двох напрямках: Синьківка і Табаївка. За його словами, це напрямок трохи південніше від міста Куп'янська, який також досить важкий, однак повністю контрольований нашими Збройними Силами.

Пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ заявив у ефірі телеканалу "Еспресо", що відсутні ознаки підготовки окупантів до наступу на Харків.

Кількість російських військ, які знаходяться на північному кордоні відстежується. Зараз війна триває у так званому "онлайн режимі". Створити приховані переміщення сил та засобів, для обох сторін, практично неможливо,

– заявив речник.

За його словами, Україна здійснює укріплення на північному кордоні. Тобто є сили та засоби, проводиться інженерне обладнання кордону. Тому наразі для харків'ян загрози з півночі немає.

Естонська розвідка помітила послаблення наступу Росії на Україну

Керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив на брифінгу, як передає видання ERR, що Росія поступово зменшує інтенсивність наступальних дій на полі бою в Україні, але готується до чергового штурму в районі стратегічно важливої Авдіївки Донецької області.

Загальна інтенсивність бойових дій знизилася порівняно з попередніми тижнями, за одним винятком. В районі Авдіївки кількість обстрілів з боку Росії має тенденцію до зростання,

– заявив естонський полковник.

Він зазначив, що зниження бойової активності здебільшого пов'язане зі зміною погоди. Адже збільшилась кількість опадів та збереглась плюсова температура, тож ґрунт розмерзається й стає важкопрохідним для техніки.

Окрім того, Антс Ківісельг запевнив, що Росія продовжує активні бої в районі Авдіївки, ймовірно, готуючись до чергової спроби прориву.

"Можна з упевненістю сказати, що наступальна активність з російського боку починає демонструвати ознаки зниження в загальному контексті з погіршенням погодних умов. Якщо мобільність буде сповільнена, бронетехніка – загальмована, окопи – будуть заповнюватися водою, тим більше почне проявлятися битва воль, і немає сумнівів, що в України буде набагато більше волі, щоб виграти ці битви на захист власної країни", – сказав голова розвідки Естонії.

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За його словами, на південній ділянці фронту українські сили змогли утримати зайняті ними території, особливо на східному березі Дніпра. Тож оперативний прорив Росії в Україні в найближчі тижні малоймовірний.

Зверніть увагу! Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов 12 січня заявляв, що у Росії немає сил і засобів для наступу на Харків з півночі. За його словами, дії ворона на Куп'янському напрямку абсолютно прогнозовані: він накопичує сили, проводить ротації, що свідчить про подальшу активізацію наступальних дій.

Водночас очільник ОВА запевняв: "Щодо інформації про ймовірність наступу на Харків з півночі, яка шириться деякими пабліками, сил для активних штурмових дій там наразі недостатньо. Так, певні сили ми там спостерігаємо, однак це, скоріше, для того, щоб показати свою присутність. Сил та засобів, які б свідчили про намір іти в штурм, немає. Однак ми моніторимо ситуацію 24 на 7".