Россия концентрирует свои силы на нескольких направлениях, в частности, на Купянском. Однако украинские военные дают достойный отпор, отмечает издание Wall Street Journal, разобравшее один из боев в районе Синьковки.

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Украинские бойцы эффективны

Речь идет о разгроме штурмовой колонны россиян, который нанесла врагу 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского во взаимодействии с военными 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Эта засада демонстрирует, как Украина держит линию фронта,

– подчеркнуло издание в заглавии.

Засада действительно оказалась эффективной. Четыре российских танка и БМП двигались по узкому пути сквозь минное поле, но наши Силы обороны нанесли удар. Противотанковая ракета попала в первую машину. Колонна продолжала двигаться, однако со временем стало слишком поздно и возвращаться: наш дрон сбросил взрывчатку на россиян. Российская пехота выскочила из техники и пыталась найти хоть какое-нибудь укрытие.

Это сражение произошло в декабре 2023 года, WSJ подчеркивает, что подобные эпизоды встречаются на этом направлении постоянно.

Мы были готовы,

– цитирует издание этого командира, наблюдавшего за вышеупомянутым боем из бункера неподалеку.

Его батальон ежедневно отбивает атаки оккупантов в зоне своей ответственности. Мизерные достижения российской армии демонстрируют, как тяжело оккупантам прорваться через линию фронта, которая почти не двигалась за последний год.

Ни одна из сторон не смогла установить преимущество

Теперь во время своих усилий в наступлениях россиянам приходится преодолевать препятствия, которые летом помешали украинским силам отвоевать значительные территории при контрнаступлении ВСУ. Из-за плотности минных полей они вынуждены выходить на открытую местность и оказываться прямо под прицелом. Использование разведывательных дронов сделало попытки прорвать линии противника почти невозможными.

На этом этапе войны ни одна из сторон не смогла установить решающее огневое преимущество,

– отметил Франц-Штефан Гади, независимый военный аналитик, посещавший передовые позиции в Украине.

Такая стратегия украинской обороны наносит россиянам существенные потери. Они же активизировали свои наступательные усилия перед годовщиной начала полномасштабной войны в Украине.

Это тактический провал для россиян

Финский военный эксперт Эмиль Кастехельми, OSINT-аналитик разведки из открытых источников Black Bird Group, после изучения кадров боя под Синьковкой отметил, что это "очень яркий пример почти полного тактического провала" россиян.

В то же время другие аналитики предупреждают, что Россия в конце концов может прорвать оборону на Донбассе, если Украина не получит дополнительное оружие от Запада.

Имея преимущество в артиллерии в течение остального года, россияне, возможно, могли бы захватить остальную часть Донбасса, – предполагает Майкл Кларк, бывший генеральный директор Британского Королевского Объединенного института оборонных исследований.

Ситуация на фронте