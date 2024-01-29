Войска России нанесли 7 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили 86 обстрелов с РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам
Авиационные удары получили: Красный Хутор Черниговской области; Рожковичи Сумской области.
Под артиллерийские обстрелы попали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на фронте
Удары ВСУ
В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике., истощают врага вдоль всей линии фронта.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному артиллерийскому средству и одной станции радиоэлектронной борьбы противника.