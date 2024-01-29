О ситуации на поле боя по состоянию на утро 29 января рассказали в Генштаби. 24 Канал анализирует сведение, и обзор американского Института изучения войны ( ISW )и карту боевых действий от Deep State.

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Войска России нанесли 7 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили 86 обстрелов с РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам

Авиационные удары получили: Красный Хутор Черниговской области; Рожковичи Сумской области.

Под артиллерийские обстрелы попали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

на Северском и Слобожанском направлениям враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, ведет активную диверсионную деятельность и увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

на Купянском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага близ Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области. ISW цитирует спикера командующего Сухопутными войсками Украины подполковника Владимира Фитьо, который сообщил, что оккупанты продолжают отдавать предпочтение Купянскому направлению, а боевая деятельность россиян более интенсивно на линии Купянск-Лиман, чем вокруг Бахмута. Купянск на карте:

на Лиманском направлении воины отразили 6 атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

на Бахмутском направлении отражены 4 атаки противника возле Богдановки и Ивановского Донецкой области.

на Авдеевском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага. Россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку. В Генштабе отметили, что наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 21 вражескую атаку возле Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 5 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области. Россияне пытаются окружить Авдеевку: карта

на Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражены 22 атаки.

на Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.

на Запорожском направлении наши воины отразили атаку окупантов севернее Приютного Запорожской области. В то же время в Институте изучения войны сообщили, что 28 января украинские войска продвинулись на западе Запорожской области. В частности, есть данные, что украинские войска отвоевали несколько позиций к западу от Роботиного, в то же время в ISW нет визуального подтверждения этого заявления. Ситуация поблизости Роботино: карта

на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. В течение суток враг совершил 8 безуспешных штурмовых действий.

Удары ВСУ

В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике., истощают врага вдоль всей линии фронта.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному артиллерийскому средству и одной станции радиоэлектронной борьбы противника.