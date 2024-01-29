О ситуации на поле боя по состоянию на утро 29 января рассказали в Генштаби. 24 Канал анализирует сведение, и обзор американского Института изучения войны ( ISW )и карту боевых действий от Deep State.

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Войска России нанесли 7 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили 86 обстрелов с РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам

Авиационные удары получили: Красный Хутор Черниговской области; Рожковичи Сумской области.

Под артиллерийские обстрелы попали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

Удары ВСУ

В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике., истощают врага вдоль всей линии фронта.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному артиллерийскому средству и одной станции радиоэлектронной борьбы противника.