Про ситуацію на полі бою станом на ранок 29 січня розповіли у Генштабі. 24 Канал аналізує зведення, та огляд американського Інституту вивчення війни (ISW )та карту бойових дій від Deep State.
Дивіться також Росіяни спробували захопити Табаївку, в Авдіївці важкі бої: як змінилась карта фронту за тиждень
Війська Росії завдали 7 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили 86 обстрілів з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах
Авіаційних ударів зазнали: Красний Хутір Чернігівської області; Рожковичі Сумської області.
Під артилерійський обстріл потрапили понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на фронті
Удари ЗСУ
Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному артилерійському засобу та одній станції радіоелектронної боротьби противника.