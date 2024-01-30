Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Россияне не имеют сил, чтобы двигаться на Харьков.

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Возможно ли наступление на Харьков

Владимир Фитьо рассказал, что для того, чтобы наступать на Харьков, россияне должны провести ряд мероприятий – однако это невозможно сделать незаметно для украинской разведки.

Для того, чтобы пойти на Харьков, им надо собрать очень большие силы, которых у них нет. Поголовье российской армии, которое расположено на северной границе, на Купянском направлении, мы контролируем, мы видим их перемещение,

– отметил Фитьо.

Спикер подчеркнул, что угрозы для Харькова с Севера по состоянию на сейчас нет. Там есть инженерные укрепления, прифронтовые регионы контролируют Силы обороны. Ситуация под контролем, поводов для переживаний для харьковчан нет.

Какая ситуация на фронте