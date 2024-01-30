Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Россияне не имеют сил, чтобы двигаться на Харьков.
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Возможно ли наступление на Харьков
Владимир Фитьо рассказал, что для того, чтобы наступать на Харьков, россияне должны провести ряд мероприятий – однако это невозможно сделать незаметно для украинской разведки.
Для того, чтобы пойти на Харьков, им надо собрать очень большие силы, которых у них нет. Поголовье российской армии, которое расположено на северной границе, на Купянском направлении, мы контролируем, мы видим их перемещение,
– отметил Фитьо.
Спикер подчеркнул, что угрозы для Харькова с Севера по состоянию на сейчас нет. Там есть инженерные укрепления, прифронтовые регионы контролируют Силы обороны. Ситуация под контролем, поводов для переживаний для харьковчан нет.
Какая ситуация на фронте
- Российские пропагандисты 29 января заявили, что оккупанты якобы захватили Табаевку в Харьковской области. Однако в населенном пункте продолжаются бои и ВСУ пытаются оттеснить врага. В то же время пропаганда пытается выдать это за невероятную победу, хотя в самом селе до 24 февраля 2022 года жило до 45 человек.
- Россияне не оставляют попыток оттеснить украинские войска на левом берегу Херсонской области. Однако россиян на этом направлении отправляют без поддержки бронетехники. Оккупанты теряют 70% группы, которая выходит на штурм в составе 10 – 15 человек.
- Оккупанты усиливают оборонительные рубежи на временно оккупированных территориях Запорожской области. Несколько мест уже превратились в крупные укрепрайоны. На свежих спутниковых снимках можно увидеть новые 20 километров оборонительных сооружений между селами Николаевка и Ивановка в направлении Бердянска.