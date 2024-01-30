Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, россияне время от времени активизируются на данном направлении.
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Работа на левом берегу
Оккупанты не оставляют попыток продвигаться. Впрочем, у них есть сложности с формированием штурмовых групп, которые пытаются противостоять бойцам ВСУ.
"Но когда они (россияне 24 Канал) собираются, то отправляются в дальний путь и без поддержки бронетехники. Собственно здесь у них возникают споры: кадровые военные требуют от командования бронетехнику, а те экономят", – отметила Гуменюк.
За прошедшие сутки, по состоянию на 30 января, насчитано 8 попыток штурмов. Но все они еще раз оказались неудачными для россиян и те вернулись на исходные позиции. Оккупанты теряют 70% группы выходящей на штурм в составе 10 – 15 человек.
"Наша контрбатарейная борьба мощно направлена на уничтожение вражеской артиллерии. Нам удается уничтожать и их лодки там, где они пытаются маневрировать между островами. Выбитые за прошедшие сутки несколько наблюдательных пунктов привели к тому, что врагу требовалось восстановить личный состав на этих островах. Они направили несколько лодок три были уничтожены", – рассказала начальница пресс-центра.
Что происходит на Херсонском направлении: последние новости
- На левом берегу россияне преобладают численностью и укреплениями. Впрочем, их неприкрытые бронетехникой штурмы не дают желаемых результатов и они возвращаются на исходные позиции с потерями.
- На временно оккупированном левобережье Херсона и в Крыму россияне возводят оборонные укрепления. Враг понимает, что позиции украинских Сил обороны становятся все ближе к ним.
- В ночь на 30 января россияне выпустили 35 дронов-камикадзе по территории Украины. Таким образом, они прорабатывают нашу систему ПВО явно готовясь к очередной ракетной атаке.