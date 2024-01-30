Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, росіяни час від часу активізуються на цьому напрямку.

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Окупанти не полишають спроб просуватися. Утім, вони мають складнощі із формуванням штурмових груп, які намагаються протистояти бійцям ЗСУ.

"Але коли вони (росіяни – 24 Канал) збираються, то відправляються у далеку дорогу і без підтримки бронетехніки. Власне, тут у них виникають суперечки: обізнані кадрові військові вимагають від командування бронетехніку, а ті економлять", – зазначила Гуменюк.

За минулу добу, станом на 30 січня, нараховано 8 спроб штурмів. Але всі вони вкотре виявилися невдалими для росіян, і ті повернулися на вихідні позиції. Окупанти втрачають 70% групи, яка виходить на штурм у складі 10 – 15 осіб.

"Наша контрбатарейна боротьба потужно спрямована на знищення ворожої артилерії. Нам вдається нищити і їхні човни там, де вони намагаються маневрувати поміж островами. Вибиті за минулу добу кілька спостережних пунктів призвели до того, що ворогу було потрібно поновити особовий склад на цих островах, і саме тому вони спрямували декілька човнів – три було знищено", – розповіла начальниця прессцентру.

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