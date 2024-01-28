Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що ситуація із побудовою оборонних укріплень росіянами відбувається постійно, інформує 24 Канал.

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Яка ситуація з укріпленнями росіян у Херсонській області

Гуменюк зауважила, що росіяни продовжують формування оборонних споруд, при тому, що в них є другий і третій рубіж оборони досить потужно укріплений.

За словами полковника, вороже військо на території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області перебуває вже довготривалий час, а також мало на ресурси й час відповідно для облаштування цих укріплень.

Усвідомлюючи, що просування Сил оборони невідворотне, вони продовжують мінування, в тому числі виправляючи те стихійне мінування, яке сталося після підриву Каховської ГЕС,

– розповіла Гуменюк.

Вона пояснила, що мінно-вибухові загородження, облаштовані безпосередньо вздовж урізу води були стихійно переміщені водою на різні відстані. Ба більше, за словами речниці, ці мінні загородження, створені підривом ГЕС, досі працюють проти самих окупантів, а підриви їхніх підрозділів продовжуються.

На чому зосереджені росіяни в укріпленні Криму

Гуменюк розповіла, що в анексованому Криму ворог зосереджений на облаштуванні оборонних укріплень на північній частині півострова. Бо те, що загарбники вибудовували на південній частині і потужний шторм змив, і сенсу у захисті для них це ніякого не несе.

"Тому, що як вони не облаштовували, а все одно підрозділи Сил оборони до Криму зайшли. Саме з того напрямку, де вони "в пісочок гралися"", – зауважила речниця.

Зрештою полковник пояснила, що тепер вороже військо зосереджене на тому, щоб укріпитися з півночі півострова, адже розуміють, що надто близько стають Сили оборони до їхніх оборонних рубежів.

Що відомо про ситуацію у росіян на лівобережжі Херсонщини