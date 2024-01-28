Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня. Наталія Гуменюк закликала не ігнорувати тривогу, передає 24 Канал.
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Між виявленням цілі й ударом може бути всього кілька хвилин
"В акваторії Чорного моря корабельне угруповування ворога дещо скоротилося. Надводні ракетоносії вночі були заведені в пункти базування. На бойовому чергуванні залишаються два підводних човни (це вісім ракет типу "Калібр") готових до застосування", – зазначила Гуменюк.
Спікерка розповіла, що пуски з підводних човнів важче виявити. Також закликала в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Виявлення пусків з підводних човнів дещо ускладнено: ракети в такому випадку прямують дуже низько над водою, і їх зафіксувати дуже важко. Отже, між виявленням повітряної цілі й безпосереднім ударом може бути всього кілька хвилин. Тому в такому випадку до сигналів повітряних тривог треба ставитись дуже уважно і реагувати,
– підкреслила Гуменюк.
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Чому росіяни поки не обстрілюють "Калібрами"
- Раніше Наталія Гуменюк зауважила, що останнім часом російські загарбники зменшили використання "Калібрів". Це можна пояснити тим, що ворог має труднощі з обслуговуванням агрегатів, звідки випускають ці ракети, а ще з їх завантаженням. Логістика й інфраструктура зосереджена у Криму, а ракети з метою збереження базуються у Новоросійську.
- Водночас очільниця пресцентру закликала бути напоготові. Адже перебування носіїв "Калібрів" на чергуванні означає, що агресор здатен їх застосувати. У який момент це станеться, абсолютно точно вирахувати не можна.
- Цілком ймовірно, що окупанти навмисно тримають ракетоносії весь час на чергуванні та поки що не застосовують їх, аби приспати пильність і підступно завдати удару.