Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів про наслідки удару. За його словами, люди цілі, проте є значні пошкодження та руйнування будівель, пише 24 Канал.
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Що відомо про атаку росіян по Слов'янську
Зранку (27 січня – 24 Канал) російські окупанти балістичною ракетою "Іскандер" завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Слов'янськ Донецької області,
– повідомили в Генштабі ЗСУ.
Повітряні сили ЗСУ уточнили, що ворог запустив ракету з території Ростовської області Росії.
Очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, що Росія ракета "Іскандер" влучила в керамічний цех.
"Він майже увесь зруйнований. Пошкоджені прилеглі багатоповерхівки по вулиці Дарвіна", – розповів глава МВА.
Наслідки атаки по Слов'янську
За його словами, там розміщений дитячий садочок, де наразі – соціальна їдальня. Там ворожа ракета вибила вікна. На щастя, жодна людина не загинула.
Наслідки обстрілу Слов'янська / Фото МВА та телеграм-каналів
Росія атакувала гуртожиток в Слов'янську: коротко
- Росія вночі 17 жовтня 2023 року атакувала Слов'янськ. Там пролунали два вибухи. Зокрема, були два прильоти у центр міста на вулиці Свободи.
- Окупанти влучили в гуртожиток аграрного коледжу. На щастя, люди не загинули. Рятувальники повідомляли, що під завалами перебувало двоє людей.
- Згодом у Донецькій ОВА уточнили, що люди не постраждали.