Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів про наслідки удару. За його словами, люди цілі, проте є значні пошкодження та руйнування будівель, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку росіян по Слов'янську

Зранку (27 січня – 24 Канал) російські окупанти балістичною ракетою "Іскандер" завдали удару по цивільній інфраструктурі міста Слов'янськ Донецької області,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Повітряні сили ЗСУ уточнили, що ворог запустив ракету з території Ростовської області Росії.

Очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, що Росія ракета "Іскандер" влучила в керамічний цех.

"Він майже увесь зруйнований. Пошкоджені прилеглі багатоповерхівки по вулиці Дарвіна", – розповів глава МВА.

Наслідки атаки по Слов'янську

За його словами, там розміщений дитячий садочок, де наразі – соціальна їдальня. Там ворожа ракета вибила вікна. На щастя, жодна людина не загинула.

Наслідки обстрілу Слов'янська / Фото МВА та телеграм-каналів

Зверніть увагу! Юрій Ігнат розповідав, що "Іскандер-М" Х-22, і С-300/С-400 – це балістика, яку може збивати фактично тільки Patriot.

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