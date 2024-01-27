Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях рассказал о последствиях удара. По его словам, люди целые, однако есть значительные повреждения и разрушения зданий, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке россиян по Славянску

Утром (27 января– 24 Канал) российские оккупанты баллистической ракетой "Искандер" нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Славянск Донецкой области,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Воздушные силы ВСУ уточнили, что враг запустил ракету с территории Ростовской области.

Глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях рассказал, что Россия ракетой "Искандер" попала в керамический цех.

"Он почти весь разрушен. Повреждены близлежащие многоэтажки по улице Дарвина", – рассказал глава МВА.

Последствия атаки по Славянску

По его словам, там расположен детский сад, где сейчас– социальная столовая. Там вражеская ракета выбила окна. К счастью, ни один человек не погиб.

Последствия обстрела Славянская / Фото МВА и телеграм-каналов

Обратите внимание! Юрий Игнат рассказывал, что "Искандер-М" Х-22, и С-300/С-400– это баллистика, которую может сбивать фактически только Patriot.

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