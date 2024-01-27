Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях рассказал о последствиях удара. По его словам, люди целые, однако есть значительные повреждения и разрушения зданий, пишет 24 Канал.
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Что известно об атаке россиян по Славянску
Утром (27 января– 24 Канал) российские оккупанты баллистической ракетой "Искандер" нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Славянск Донецкой области,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
Воздушные силы ВСУ уточнили, что враг запустил ракету с территории Ростовской области.
Глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях рассказал, что Россия ракетой "Искандер" попала в керамический цех.
"Он почти весь разрушен. Повреждены близлежащие многоэтажки по улице Дарвина", – рассказал глава МВА.
Последствия атаки по Славянску
По его словам, там расположен детский сад, где сейчас– социальная столовая. Там вражеская ракета выбила окна. К счастью, ни один человек не погиб.
Последствия обстрела Славянская / Фото МВА и телеграм-каналов
Россия атаковала общежитие в Славянске: коротко
- Россия ночью 17 октября 2023 года атаковала Славянск. Там прозвучали два взрыва. В частности, было два прилета в центр города на улице Свободы.
- Оккупанты попали в общежитие аграрного колледжа. К счастью, люди не погибли. Спасатели сообщали, что под завалами находились два человека.
- Впоследствии в Донецкой ОВА уточнили, что люди не пострадали.