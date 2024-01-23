Ведь враг атаковал крылатыми и баллистическими ракетами. Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал в эфире телеканала Киев, почему такой результат продемонстрировали наши военные, пишет 24 Канал.
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Почему ВСУ уничтожили 21 из 41 ракеты
Баллистикой – "Искандер-М" били не только по Киеву, но и по другим регионам. Аналогично С-300, С-400 били по Харьковской области. Х-22 также били по разным регионам – это и Сумская, и Днепропетровская области… Мы понимаем, что и Х-22, и С-300/С-400, и "Искандер-М" – это баллистика, которую может сбивать фактически Patriot,
– рассказал Юрий Игнат.
Он подчеркнул, что сбили 15 из 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55, которые враг запустил из Каспия, одну Х-59.
"А те, что не сбили – они не все и долетели до своих целей по определенным причинам", – заявил спикер.
По его словам, такими причинами могут быть:
- устарелое оружие;
- неполадки;
- вмешательство наших РЭБ.
Юрий Игнат добавил, что действительно есть пострадавшие и повреждения, и Украина этого не скрывает.
"Но сегодня (23 января – 24 Канал) как ни крути – работа ПВО была такой, как мы увидели в нашем отчете. Крылатые ракеты все уничтожены, баллистические – 5 (именно там, где это было возможно). Остальные – были и попадания, и не долетели", – уточнил спикер Воздушных сил ВСУ.
Залужный рассказал о ракетной атаке России
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что оккупанты нанесли по Украине комбинированный ракетный удар. В частности, враги в течение нескольких часов утром 23 января атаковали Украину крылатыми, баллистическими, авиационными и зенитными управляемыми ракетами. Враг выпустил по Украине 41 ракету, в том числе:
- 4 зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из Белгородской области в направлении Харьковской области;
- 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из российского Энгельса;
- 8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской области в направлении Харьковской и Сумской области;
- 12 баллистических ракет "Искандер-М" из Белгородской и Воронежской области;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 из Белгородской области России.
Валерий Залужный рассказал, что наши Воздушные силы ВСУ вместе с ПВО Сил обороны сбили 21 ракету:
- 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;
- 5 баллистических ракет "Искандер-М";
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59.