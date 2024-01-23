К сожалению, не обошлось без погибших и раненых. Все, что известно о жертвах и пострадавших от российской атаки – передает 24 Канал.

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Сколько пострадавших и погибших в Украине

В Министерстве внутренних дел официально сообщили о 5 погибших и по меньшей мере 40 пострадавших по всей Украине. По информации министра Игоря Клименко, по состоянию на 08:45, погибли:

1 человек в Киеве,

3 человека в Харькове,

1 человек в Павлограде.

В то же время местные власти Киева не заявляли о погибших, а в Харькове сообщали лишь о 2 жертвах – 40-летней и 56-летней женщинах.

Пострадавшие в Киеве

По предварительным данным, Россия нацелила на Киев более 20 ракет разных типов. Разрушениям подверглась гражданская инфраструктура в Святошинском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.

В общем, в Киеве пострадали 20 человек, среди которых 13 – госпитализированы. Пострадали также трое детей.

Как уточнили в КГВА, 13-летний парень получил помощь на месте, также отказались от госпитализации четверо взрослых. Состояние одной пострадавшей оценивают как тяжелое. Медики доставили ее в реанимацию и оказывают интенсивную помощь.

Кроме того, есть пострадавшие и в Киевской области. По предварительным данным, известно о трех пострадавших в Бучанском районе.

Десятки раненых в Харькове

Россияне также атаковали Харьков, вероятно, ракетами типа Х-59. Под ударом оказались многоэтажки, частные и многоквартирные дома в Киевском и Салтовском районах.

По состоянию на 10:20 известно о 42 пострадавших, среди которых четверо детей. Состояние 5 раненых оценивают как тяжелое, а дети получили ранения средней тяжести.

К сожалению, в Харькове также трое погибших – мужчина и две женщины (40 и 56 лет).

Следует добавить, что враг ударил по многоквартирному дому в Харькове. В результате атаки был разрушен подъезд – под завалами могли оказаться люди. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

В Павлограде есть погибшая

Враг нанес ракетный удар и по Павлограду в Днепропетровской области. Под российской атакой оказалась гражданская инфраструктура.

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, в результате российской атаки в одном из скверов Павлограда погибла женщина – ей было 43 года. Также сообщают об одном пострадавшем человеке.