На жаль, не минулося без загиблих та поранених. Усе, що відомо про жертв та постраждалих від російської атаки – передає 24 Канал.

До теми У всіх областях України була повітряна тривога: ворог масовано атакував ракетами

Скільки постраждалих та загиблих в Україні

У Міністерстві внутрішніх справ офіційно повідомили про 5 загиблих та щонайменше 40 постраждалих по всій Україні. За інформацією міністра Ігоря Клименка, загинуло:

1 людина у Києві,

3 людини у Харкові,

1 людина у Павлограді.

Водночас місцева влада Києва не заявляла про загиблих, а у Харкові повідомляли лише про 2 жертв – 40-річну та 56-річну жінку.

Постраждалі у Києві

За попередніми даними, Росія націлила на Київ понад 20 ракет різних типів. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура у Святошинському, Солом'янському, Печерському та Дарницькому районах.

Загалом, у Києві постраждало 18 осіб, серед яких 13 – госпіталізовані. Постраждало також троє дітей.

Як уточнили в КМВА, 13-річний хлопець отримав допомогу на місці, також відмовилися від госпіталізації четверо дорослих. Стан однієї постраждалої оцінюють як важкий. Наразі медики доправили її в реанімацію та надають інтенсивну допомогу.

Окрім того, є постраждалі й в Київській області. За попередніми даними, відомо про трьох постраждалих у Бучанському районі.

Десятки поранених у Харкові

Росіяни також атакували Харків, ймовірно, ракетами типу Х-59. Під ударом опинилися багатоповерхівки, приватні та багатоквартирні будинки в Київському та Салтівському районах.

Станом на 10:20 відомо про 42 постраждалих, серед яких четверо дітей. Стан 5 поранених оцінюють як важкий, а діти отримали поранення середньої тяжкості.

На жаль, у Харкові також є дві загиблі – жінки 40 та 56 років.

Варто додати, що ворог вдарив по багатоквартирному будинку у Харкові. Унаслідок атаки було зруйновано під'їзд – під завалами могли опинитися люди. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

У Павлограді є загибла

Ворог завдав ракетного удару й по Павлограду в Дніпропетровській області. Під російською атакою також опинилася цивільна інфраструктура.

Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, унаслідок російської атаки в одному зі скверів Павлограда загинула жінка – їй було 43 роки. Також повідомляють про 1 постраждалу людину.