Воздушная тревога в Украине продолжалась ориентировочно с 5:43 до 8:15 23 января. За это время оккупанты ранили более 40 человек и 5 убили.
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Каким оружием Россия атаковала Украину
Всего зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника. Большинство ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории,
– рассказал Валерий Залужный.
По его данным, Россия запустила по территории Украины:
- 4 зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из Белгородской области в направлении Харьковской области;
- 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из российского Энгельса;
- 8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской области в направлении Харьковской и Сумской области;
- 12 баллистических ракет "Искандер-М" из Белгородской и Воронежской области;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 из Белгородской области России.
Наши бойцы сбили 21 вражескую ракету. Их сбивали Воздушные силы ВСУ вместе с ПВО Сил обороны,
– рассказал Главнокомандующий ВСУ.
Он уточнил, что наши военные сбили в небе над Украиной:
- 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;
- 5 баллистических ракет "Искандер-М";
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59.
Валерий Залужный заверил, что не все вражеские ракеты, которые атаковали по баллистической траектории, достигли своих целей.
Какие последствия ракетной атаки россиян
- В результате атаки оккупантов взрывы прогремели в Киеве и области, в Харькове и регионе, а также в Днепропетровской области.
- Россия в Харькове уничтожила подъезд многоквартирного дома. Спасатели ищут людей под завалами. По состоянию на 9:34 уже 38 раненых и двое погибших.
- В Харьковской области в результате обстрела вспыхнул газопровод. В полиции сообщили о раненых детях.
- К сожалению, в Киеве пожары загорались в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 9:30 уже 18 раненых, из них 13 – в больнице.
- В Киевской области есть повреждения двух многоэтажных домов, частного дома, хозяйственной постройки и автомобилей в Бучанском районе.
- В результате атаки по Павлограду Днепропетровской области один человек погиб, один – травмирован.