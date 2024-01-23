Воздушная тревога в Украине продолжалась ориентировочно с 5:43 до 8:15 23 января. За это время оккупанты ранили более 40 человек и 5 убили.

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Каким оружием Россия атаковала Украину

Всего зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника. Большинство ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории,

– рассказал Валерий Залужный.

По его данным, Россия запустила по территории Украины:

4 зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из Белгородской области в направлении Харьковской области;

15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из российского Энгельса;

8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянска и Орловской области в направлении Харьковской и Сумской области;

12 баллистических ракет "Искандер-М" из Белгородской и Воронежской области;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 из Белгородской области России.

Наши бойцы сбили 21 вражескую ракету. Их сбивали Воздушные силы ВСУ вместе с ПВО Сил обороны,

– рассказал Главнокомандующий ВСУ.

Он уточнил, что наши военные сбили в небе над Украиной:

15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 баллистических ракет "Искандер-М";

1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Валерий Залужный заверил, что не все вражеские ракеты, которые атаковали по баллистической траектории, достигли своих целей.

Какие последствия ракетной атаки россиян