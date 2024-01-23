Повітряна тривога в Україні тривала орієнтовно з 5:43 по 8:15 23 січня. За цей час окупанти поранили понад 40 людей та 5 вбили.

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Якою зброєю Росія атакувала Україну

Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії,

– розповів Валерій Залужний.

За його даними, Росія запустила по території України:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області у напрямку Харківщини;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з російського Енгельса;

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської області в напрямку Харківщини та Сумщини;

12 балістичних ракет "Іскандер-М" з Бєлгородської та Воронезької області;

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 з Бєлгородської області Росії.

Наші бійці збили 21 ворожу ракету. Їх збивали Повітряні сили ЗСУ разом з ППО Сил оборони,

– розповів Головнокомандувач ЗСУ.

Він уточнив, що наші військові збили в небі над Україною:

15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 балістичних ракет "Іскандер-М";

1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Валерій Залужний запевнив, що не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей.

Які наслідки ракетної атаки росіян