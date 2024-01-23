У вівторок вранці, 23 січня, російські окупанти випустили ракети по столиці. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, що відомо про постраждалих та чи є загиблі внаслідок обстрілу.
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Солом'янський район
Спершу було відомо про одного, а потім про 5 постраждалих в цьому районі за різними адресами станом на 08:06, 23 січня. Але кількість потерпілих невпинно зростає (актуальна інформація – у врізці на початку матеріалу). Медики госпіталізували поранених, які цього потребували.
- Близько 07:30 мер Віталій Кличко писав, що зафіксовано декілька викликів екстрених служб в Солом'янський район.
- Згодом він уточнив, що у в одному з багатоквартирних будинків вибуховою хвилею повибивало вікна, а за іншою адресою спалахнула пожежа.
- Разом з тим зафіксовано руйнування двоповерхової нежитлової будівлі, однак обійшлось без загоряння в цьому випадку.
Святошинський район
Станом на 08:03 було відомо про 1 потерпілу у Святошинському районі (також актуальна інформація – у врізці). За словами міського голови, у квартирі, де вона проживає, спалахнула пожежа. Загалом у цьому будинку були пошкоджені балкони – з 1 по 5 поверхи.
У Святошинському районі палає будівля. Інформація про влучання в дитсадок не підтвердилася. Поруч з приміщенням закладу палають автівки,
– констатував Кличко.
Згодом стало відомо, що в цьому районі палає нежитлова двоповерхова будівля. А в житловому будинку в одній із квартир виявили не здетоновану бойову частину ракети – розпочали евакуацію людей з багатоповерхівки.
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Печерський район
О 07:39 стало відомо про влучання в нежитлову будівлю у Печерському районі. Підрозділи екстрених служб вирушили на місце події. Інформація про жертв чи постраждалих станом на 08:30 не надходила.
Додаткова інформація
- Близько 05:40, 32 січня у Києві оголосили повітряну тривогу. Відбій пролунав лише о 08:14.
- Про вибухи повідомляв мер близько о 07:19. Він закликав не покидати укриття та слідкувати за свіжою інформацією.
- Моніторингові групи писали, що на столицю летіли, зокрема, ракети Х-101 декількома хвилями.
- Загалом під прицілом ворога вночі були: Київ, Харків, Павлоград, окремі населені пункти Сумської, Чернігівської, Харківської та Дніпропетровської областей.