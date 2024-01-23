У вівторок вранці, 23 січня, російські окупанти випустили ракети по столиці. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, що відомо про постраждалих та чи є загиблі внаслідок обстрілу.

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Зверніть увагу! О 08:27 Кличко констатував, що відомо про 9 потерпілих в Солом'янському та Святошинському районах. Вісьмох людей госпіталізували. А одному постраждалому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці.

Солом'янський район

Спершу було відомо про одного, а потім про 5 постраждалих в цьому районі за різними адресами станом на 08:06, 23 січня. Але кількість потерпілих невпинно зростає (актуальна інформація – у врізці на початку матеріалу). Медики госпіталізували поранених, які цього потребували.

Близько 07:30 мер Віталій Кличко писав, що зафіксовано декілька викликів екстрених служб в Солом'янський район.

Згодом він уточнив, що у в одному з багатоквартирних будинків вибуховою хвилею повибивало вікна, а за іншою адресою спалахнула пожежа.

Разом з тим зафіксовано руйнування двоповерхової нежитлової будівлі, однак обійшлось без загоряння в цьому випадку.

Святошинський район

Станом на 08:03 було відомо про 1 потерпілу у Святошинському районі (також актуальна інформація – у врізці). За словами міського голови, у квартирі, де вона проживає, спалахнула пожежа. Загалом у цьому будинку були пошкоджені балкони – з 1 по 5 поверхи.

У Святошинському районі палає будівля. Інформація про влучання в дитсадок не підтвердилася. Поруч з приміщенням закладу палають автівки,

– констатував Кличко.

Згодом стало відомо, що в цьому районі палає нежитлова двоповерхова будівля. А в житловому будинку в одній із квартир виявили не здетоновану бойову частину ракети – розпочали евакуацію людей з багатоповерхівки.

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Печерський район

О 07:39 стало відомо про влучання в нежитлову будівлю у Печерському районі. Підрозділи екстрених служб вирушили на місце події. Інформація про жертв чи постраждалих станом на 08:30 не надходила.

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