В результате атаки противника по Киеву зафиксировано несколько пожаров. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины.

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Последствия атаки на Киев

Повреждения в результате вражеского ракетного удара зафиксированы в трех районах Киева.

В МВД Украины сообщили, что в результате ракетного удара в столице возникли несколько пожаров – в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. По состоянию на 09.01 известно, что один человек погиб.

Мэр Киева сообщил, что в городе в результате российской ракетной атаки по состоянию на 09:30 пострадали 18 человек.

Из них 13 – госпитализированы, в том числе трое детей. Тринадцатилетнему парню и четырем взрослым медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь. Пострадала живая,

– рассказал Виталий Кличко.

Он отметил, что в Святошинском районе в результате падения обломков повреждены балконы с 1 до 5 этажа жилого дома и 4 квартиры. В другом доме обнаружили неразорванную боевую часть ракеты – жителей эвакуировали. Также в Святошинском районе загорелось нежилое двухэтажное здание. По другому адресу — горели автомобили.

По словам мэра Киева, в Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Кроме того, в нескольких квартирах произошло возгорание. Также разрушения получило двухэтажное нежилое здание.

Также глава города рассказал о ситуации в Печерском районе. Там в результате попадания в нежилое здание произошел пожар. Известно, что при ликвидации последствий обстрела был обнаружен один пострадавший.

Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе зафиксировано несколько мест падения обломков, в том числе на крышу 9-этажного жилого дома. Он рассказал, что там без возгорания и вблизи территории детского сада – тоже без дальнейшего горения.

Относительно ситуации в Киевской области, то в МВД Украины сообщили, что спасатели работают в Бучанском районе. Сообщают о поврежденных двух многоэтажных домах, частном доме, хозяйственных постройках и автомобилях. Также по состоянию на 09:01 известно о трех пострадавших людях.

Последствия вражеского удара по Киеву / Фото МВД Украины

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