Зараз на місці події працюють рятувальники. Людей намагаються дістати.
Важливо У Бериславі постраждала лікарня, а в Слов'янську – приліт у гуртожиток: наслідки нічних ударів
Під завалами гуртожитку у Слов'янську перебувають люди
Як розповіли у ДСНС, ворог завдав удару по житловій забудові у місті Слов'янськ. Унаслідок обстрілу руйнувань зазнала 5-поверхова будівля гуртожитку.
За попередньою інформацією, під завалами перебувають дві особи. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.
Наслідки ворожого обстрілу / фото ДСНС
Росія вдарила по гуртожитку / фото ДСНС
Що відомо про удар по Слов'янську
- Мер Слов'янська у Донецькій області зранку повідомив, що вночі 17 жовтня було зафіксовано два вибухи.
- Було зафіксовано два прильоти у центр міста на вулиці Свободи. Є влучання у гуртожиток аграрного коледжу.
- Попередньо відомо, що жертв внаслідок ворожої атаки на Слов'янськ – немає.
Ворог цинічно обстріляв Україну 17 жовтня
- Нагадаємо, що вночі 17 жовтня ворог застосував 6 ударних БпЛА типу "Шахед" з району мису Чауда (Крим) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.
- На щастя, усі 7 цілей було знищено протиповітряною обороною.
- Також зафіксовано застосування ворогом двох зенітних керованих ракет С-300 на східному напрямку.
- Згодом стало відомо, що близько 03:30 на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено ракету, попередньо типу Х-59.
- А за даними Наталії Гуменюк, над Чорним морем знищили шість "Шахедів", що були спрямовані з Кримського півострову в напрямку Одещини. Уламки від збитих дронів влучили у рекреаційну зону, пошкоджень також зазнали ангар для зберігання майна та декілька плавзасобів.