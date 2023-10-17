Зараз на місці події працюють рятувальники. Людей намагаються дістати.

Важливо У Бериславі постраждала лікарня, а в Слов'янську – приліт у гуртожиток: наслідки нічних ударів

Під завалами гуртожитку у Слов'янську перебувають люди

Як розповіли у ДСНС, ворог завдав удару по житловій забудові у місті Слов'янськ. Унаслідок обстрілу руйнувань зазнала 5-поверхова будівля гуртожитку.

За попередньою інформацією, під завалами перебувають дві особи. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.


Наслідки ворожого обстрілу / фото ДСНС


Росія вдарила по гуртожитку / фото ДСНС

Що відомо про удар по Слов'янську

  • Мер Слов'янська у Донецькій області зранку повідомив, що вночі 17 жовтня було зафіксовано два вибухи.
  • Було зафіксовано два прильоти у центр міста на вулиці Свободи. Є влучання у гуртожиток аграрного коледжу.
  • Попередньо відомо, що жертв внаслідок ворожої атаки на Слов'янськ – немає.

Ворог цинічно обстріляв Україну 17 жовтня

  • Нагадаємо, що вночі 17 жовтня ворог застосував 6 ударних БпЛА типу "Шахед" з району мису Чауда (Крим) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.
  • На щастя, усі 7 цілей було знищено протиповітряною обороною.
  • Також зафіксовано застосування ворогом двох зенітних керованих ракет С-300 на східному напрямку.
  • Згодом стало відомо, що близько 03:30 на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено ракету, попередньо типу Х-59.
  • А за даними Наталії Гуменюк, над Чорним морем знищили шість "Шахедів", що були спрямовані з Кримського півострову в напрямку Одещини. Уламки від збитих дронів влучили у рекреаційну зону, пошкоджень також зазнали ангар для зберігання майна та декілька плавзасобів.