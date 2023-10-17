Зараз на місці події працюють рятувальники. Людей намагаються дістати.

Важливо У Бериславі постраждала лікарня, а в Слов'янську – приліт у гуртожиток: наслідки нічних ударів

Під завалами гуртожитку у Слов'янську перебувають люди

Як розповіли у ДСНС, ворог завдав удару по житловій забудові у місті Слов'янськ. Унаслідок обстрілу руйнувань зазнала 5-поверхова будівля гуртожитку.

За попередньою інформацією, під завалами перебувають дві особи. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.



Наслідки ворожого обстрілу / фото ДСНС



Росія вдарила по гуртожитку / фото ДСНС

Що відомо про удар по Слов'янську

Мер Слов'янська у Донецькій області зранку повідомив, що вночі 17 жовтня було зафіксовано два вибухи.

Було зафіксовано два прильоти у центр міста на вулиці Свободи. Є влучання у гуртожиток аграрного коледжу.

Попередньо відомо, що жертв внаслідок ворожої атаки на Слов'янськ – немає.

Ворог цинічно обстріляв Україну 17 жовтня