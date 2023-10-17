Вранці 17 жовтня стало відомо про цей нічний обстріл. Про ситуацію в Бериславі розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, а в Слов'янську – мер міста Вадим Лях.
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Наслідки атаки на Херсонщину та Донеччину
За словами Прокудіна, постраждало терапевтичне відділення Бериславської лікарні, зокрема, було пошкоджено діагностичне обладнання.
У приміщеннях вибиті вікна та двері. Уламками засипало в'їзд на територію. На щастя, без жертв,
– йдеться у повідомленні.
Наслідки обстрілу можна побачити на фото, що опублікував голова обласної військової адміністрації.
На Херсонщині було пошкоджено лікарню / Фото ОВА
Водночас міський голова Слов'янська у Донецькій області Лях констатував, що вночі було зафіксовано два вибухи.
Вівторок, 17 жовтня. Неспокійна ніч у Словʼянську. Вночі – два прильоти у центр міста на вулиці Свободи. Влучання у гуртожиток аграрного коледжу,
– сказав він.
Окрім того, мер населеного пункту наголосив, що жертв внаслідок ворожої атаки на Слов'янськ – немає.
Мер Слов'янська розповів про нічний обстріл регіону: дивіться відео
Обстріл на Одещини та Миколаївщини
У ніч проти 17 жовтня окупанти також випустили 6 ударних дронів типу "Шахед" по Одеській області. Усі цілі вдалось збити системі ППО, але внаслідок падіння уламків постраждав яхт-клуб.
Зокрема, було зруйновано школу вітрильного спорту, ангар з обладнанням та декілька цивільних плавзасобів, про що розповіли в ОВА та Силах оборони Півдня.
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Водночас під ударом була Миколаївська область. Ворог випустив ракету Х-59 по цьому регіону, однак її збила протиповітряна оборона. Зауважимо, що запускали загарбники цілі з Кримського півострова.