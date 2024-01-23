Атака під ранок вівторка, 23 січня, є черговим воєнним злочином росіян проти жителів Харкова, Києва, Павлограда та інших міст України. Усе, що відомо про обстріл, читайте в цьому матеріалі 24 Каналу.

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Що запускав ворог, як працювала ППО

Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний розповів про роботу протиповітряної оборони. За його словами було ліквідовано:

15 з 15 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

5 з 12 балістичних ракет типу "Іскандер-М";

1 з 2 керованих авіаційних ракет типу Х-59.

Крім того, ворог запустив 8 надзвукових крилатих ракет повітряного базування типу Х-22, а також 4 зенітні керовані ракети С-300, які не вдалось знешкодити силам ППО.

Отже, загалом було ліквідовано 21 повітряну ціль зі 41. Речник Юрій Ігнат наголошував, що з 20 незбитих ракет не всі долетіли до своїх цілей, зокрема через те, що вони не є новою та точною зброєю.

Під прицілом були Київ, Харків, Павлоград в Дніпропетровській області, а також місто Шостка в Сумській області.

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Що відомо про загиблих і постраждалих

Київ, 11:50. 22 людини постраждали, більша частина з них була госпіталізована. Одному 13-річному хлопцю та частині дорослих медики надали допомогу на місці. Одна жінка в тяжкому стані в реанімації.

22 людини постраждали, більша частина з них була госпіталізована. Одному 13-річному хлопцю та частині дорослих медики надали допомогу на місці. Одна жінка в тяжкому стані в реанімації. Харків, 11:10. Відомо про 42 поранених осіб – серед них 4 дітей, усі перебувають у стані середньої важкості. Водночас 3 людей загинули, а рятувальники дістали з-під завалів 27 людей.

Відомо про 42 поранених осіб – серед них 4 дітей, усі перебувають у стані середньої важкості. Водночас 3 людей загинули, а рятувальники дістали з-під завалів 27 людей. Павлоград, 09:50. Внаслідок російської атаки в одному зі скверів міста загинула 43-річна жінка.

Внаслідок російської атаки в одному зі скверів міста загинула 43-річна жінка. Шостка, 11:30. Інформація про постраждалих чи загиблих не надходила до відповідних органів чи служб.

Руйнування інфраструктури росіянами

У столиці постраждала інфраструктура Святошинського, Солом'янського, Печерського та Дарницького районів. За різними адресами зафіксовано загоряння житлових квартир, нежитлових об'єктів та автомобілів. Зокрема, понівечено спортивний комплекс Укрзалізниці "Локомотив".

Важливо, що в Дарницькому районі уламок однієї з цілей впав поблизу дитячого садочка, однак обійшлось без загоряння. Також в будинку у Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракети.

У Києві постраждав житловий квартал / Світлини КМВА

Як зазначає влада Харківщини, окупанти били винятково по цивільній інфраструктурі в регіоні. Ворог зруйнував житлові будинки та знищив автомобілі мирних жителів.

Наслідки атаки на Харків та область / Фото ОВА та поліції

У Сумській ОВА констатували, що ворог вранці також випустив ракету по місту Шостка, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

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Як відреагувало керівництво країни

Залужний лаконічно наголосив: "Тримаймо небо!" – і додав, що не всі балістичні ракети досягли цілей, розповівши про успіхи протиповітряної оборони.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак написав, звертаючись до партнерів: "Ми – не просто "фортеця". Нам потрібна зброя!"

Ворог продовжує ракетний терор Києва. Зокрема, застосував балістичні ракети по місту. Цілісність критичної інфраструктури міста та життя мешканців залежать від надійності роботи воїнів ППО та всіх Сил оборони. Своєю чергою, їм потрібна ваша підтримка! Тому донатьте, допомагайте,

– закликав Сергій Попко, начальник КМВА.

Водночас відповідні правоохоронні органи різних регіонів інформували про те, що фіксують наслідки масованої атаки. Далі будуть нові кримінальні провадження за фактом порушення російськими загарбниками законів та звичаїв війни.