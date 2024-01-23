Вибухи пролунали у Павлограді Дніпропетровської області, Києві та Харкові, є загиблі та руйнування. Військовий експерт Владислав Селезньов проаналізував 24 Каналу чергову атаку ворога, назвавши 3 її особливості.

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Нинішня ракетна атака підтвердила кілька дуже важливих тез.

Ворог намагався спрямувати ракети на об'єкти військового оборонно-промислового комплексу та інфраструктури. Відомо, що Павлоград – це величезний залізничний вузол. Імовірно, могли постраждати інші військові об'єкти, проте навряд такі відомості з'являться у відкритих джерелах. Росіяни продовжують тактику комбінованих ракетних атак – було запущено балістичні, крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Противник хоче ввести в оману українських операторів систем ППО. Військові очікували ворожі ракети з Півночі або Сходу, але ті зробили крюк – рушили через територію Вінницької та Житомирської областей, потім повернули праворуч та із Заходу заходили на об'єкти в Києві.

Є втрати майна, є кілька руйнувань, є загиблі та травмовані – це жахлива історія, тому що цивільні мешканці нашої країни жодним чином не погрожували Владіміру Путіну та його режиму. Втрати вкотре підсвічують дуже важливу проблему: не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги. Почувши сповіщення, одразу спускайтеся в укриття, у цьому безпековому просторі є шанс зберегти життя,

– наголосив військовий експерт.