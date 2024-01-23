Ранок 23 січня ознаменувався черговою серією повітряної агресії Росії проти України. Ракетні удари по Києву, Харкову та Павлограду призвели до жертв та постраждалих серед цивільного населення нашої держави.

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Польща заявляла про підвищену бойову готовність

У відповідь на загрозу з боку російських окупантів польські Збройні сили активізували свою авіацію. Заходи безпеки були підвищені, зокрема Варшава заявляла про підняття в небо літаків для контролю над ситуацією.

Спостерігаємо інтенсивну діяльність дальньої авіації Росії, яка пов'язана з наміром завдати ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Ситуація під контролем на постійній основі,

– заявили в Оперативному управлінні Збройних сил Польщі.

Крім того, там попередили, що було активізовано союзницьку авіацію. Загалом така активність призвела до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині Польщі. Тому частина жителів країни, очевидно, не могла спати спокійно.

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