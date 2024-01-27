Власне, ввечері 27 січня російські окупанти вдарили по Кременчуцькому районі на Полтавщині. У регіоні працювала протиповітряна оборона, однак також зафіксовано влучання.
Дивіться також Під ударом Україна, США та Євросоюз: нові тези пропаганди, якими Росія атакуватиме світ
Ракетна атака на Полтавщину
Важливо, що застосували загарбники ракети. Про наслідки удару написав голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Звісно, він не уточнював, про який саме промисловий об'єкт мовиться, що на ньому виготовляли.
Ворог атакував Полтавщину ракетами. В області працювала ППО. Є влучання в промисловий об'єкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу,
– йдеться в повідомлення.
Крім того, Пронін наголосив, що інформацію про постраждалих уточнюють: "На місці працюють всі відповідні служби", – пише голова Полтавської ОВА близько 20:42.
Слід сказати, що вибухи у Полтавській області місцеві жителі чули близько 20:05. Крім того, неспокійно під час цієї тривоги було у Харкові. Міський голова Ігор Терехов підтвердив інформацію про вибух та закликав не покидати укриття до відбою.
Терор не припиняється
- У ніч проти 26 січня російські загарбники обстріляли Мирноград, що в Донецькій області. Традиційно, цілились окупанти в цивільну інфраструктуру, внаслідок чого шестеро людей були поранені, а також було зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено сім 5-поверхівок, крамницю, підприємство, школу і 29 автомобілів. На жаль, це один з численних випадків терору.
- Ворог порушує закони та звичаї війни, щодня завдаючи ударів по нашій державі різними типами озброєння. Але не варто сумніватися, що росіян наздожене відповідальність за усі скоєні злочини. Українські правоохоронці фіксують наслідки повітряних атак та скеровують їх у відповідні міжнародні інституції. На кремль чекає трибунал – це потрібно пам'ятати.
- Додамо, що фахівці, з-поміж іншого, фіксують збільшення застосування противником хімічного озброєння, яке заборонене у світі. Капітан Генштабу України Андрій Рудик заявив про 81 випадок застосування гранат РГ-Во з хлорацетофеноном у грудні 2023 року.