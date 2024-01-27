Близько 20:00 Повітряні сили повідомили, що окупанти запустили ракети. Вони рухалися у бік Полтави та Кременчука.

Зверніть увагу Загроза балістичного удару: у Києві та низці областей – повітряна тривога

Вже о 20:04 повідомили про вибухи у Кременчуці. А вже через хвилину про вибух у Полтаві. У місцевій ОВА звернулися до українців. Їх закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Окрім того, під час повітряної тривоги повідомили про вибухи у Харкові. Мер міста Ігор Терехов підтвердив цю інформацію.

Де наразі повідомляють про тривогу

Станом на 20:20 про тривогу повідомляють жителів таких областей:

Житомирської;

Вінницької;

Черкаської;

Київської;

Кіровоградської;

Миколаївської;

Одеської;

Херсонської;

Дніпропетровської;

Запорізької;

Донецької;

Луганської;

Полтавської;

Харківської;

Сумської.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння на територіях, де оголошена повітряна тривога.

Людей закликають довіряти інформації лише з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує Україну не лише дронами та ракетами, але й фейками.