Росія ввечері 27 січня знову запустила ударні дрони по території України. Усе, що відомо про тривогу та вибухи цієї ночі – у тексті 24 Каналу.
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Відбій загрози балістики, повідомили у Повітряних силах.
Локаційно чисто
Моніторингові канали повідомляють, що станом на 20:11 у повітряному просторі Україні локаційно чисто. Попередньо, було 4 "Іскандери" з Бєлгородської області. Повітряна тривога триває.
У Полтаві – повторні вибухи.
Загроза для Харківщини та Кіровоградщини, – моніторингові канали
Моніторингові канали пишуть, що загроза ракетного удару зберігається для Кіровоградської та Харківської області.
У Кременчуці також повідомляють про вибухи.
У Полтаві пролунали вибухи.
На Харківщині пролунали повторні вибухи.
Ракети на Полтаву та Кременчук
Повітряні сили пишуть про виходи ракет у напрямку Полтави та Кременчука.
У Харкові пролунали вибухи.
Повідомили про ракети на Кременчук.
Загроза балістики зі Сходу.
Відбій загрози удару дронів у областях.
У Запоріжжі вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи.
Помітили ворожий дрон на підльоті до Запоріжжя.
Після цього зазначили про рух ударних БпЛА територією Запорізької області у північному напрямку. Загроза поширилась на Дніпропетровщину.
У Запоріжжі загроза використання БпЛА
Повітряні сили попередили про загрозу використання ворожих БпЛА у Запоріжжі.