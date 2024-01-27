Росія ввечері 27 січня знову запустила ударні дрони по території України. Усе, що відомо про тривогу та вибухи цієї ночі – у тексті 24 Каналу.

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20:34, 27 січня Відбій загрози балістики, повідомили у Повітряних силах.

20:11, 27 січня Локаційно чисто Моніторингові канали повідомляють, що станом на 20:11 у повітряному просторі Україні локаційно чисто. Попередньо, було 4 "Іскандери" з Бєлгородської області. Повітряна тривога триває.

20:10, 27 січня У Полтаві – повторні вибухи.

20:07, 27 січня Загроза для Харківщини та Кіровоградщини, – моніторингові канали Моніторингові канали пишуть, що загроза ракетного удару зберігається для Кіровоградської та Харківської області.

20:06, 27 січня У Кременчуці також повідомляють про вибухи.

20:05, 27 січня У Полтаві пролунали вибухи.

20:05, 27 січня На Харківщині пролунали повторні вибухи.

20:03, 27 січня Ракети на Полтаву та Кременчук Повітряні сили пишуть про виходи ракет у напрямку Полтави та Кременчука.

20:00, 27 січня У Харкові пролунали вибухи.

20:00, 27 січня Повідомили про ракети на Кременчук.

19:58, 27 січня Загроза балістики зі Сходу.

19:52, 27 січня Відбій загрози удару дронів у областях.

19:23, 27 січня У Запоріжжі вибухи У Запоріжжі пролунали вибухи.

19:17, 27 січня Помітили ворожий дрон на підльоті до Запоріжжя.

19:03, 27 січня Після цього зазначили про рух ударних БпЛА територією Запорізької області у північному напрямку. Загроза поширилась на Дніпропетровщину.