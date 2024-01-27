Росія ввечері 27 січня знову запустила ударні дрони по території України. Усе, що відомо про тривогу та вибухи цієї ночі – у тексті 24 Каналу.

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20:34, 27 січня

Відбій загрози балістики, повідомили у Повітряних силах.

20:11, 27 січня

Локаційно чисто

Моніторингові канали повідомляють, що станом на 20:11 у повітряному просторі Україні локаційно чисто. Попередньо, було 4 "Іскандери" з Бєлгородської області. Повітряна тривога триває.

20:10, 27 січня

У Полтаві – повторні вибухи.

20:07, 27 січня

Загроза для Харківщини та Кіровоградщини, – моніторингові канали

Моніторингові канали пишуть, що загроза ракетного удару зберігається для Кіровоградської та Харківської області.

20:06, 27 січня

У Кременчуці також повідомляють про вибухи.

20:05, 27 січня

У Полтаві пролунали вибухи.

20:05, 27 січня

На Харківщині пролунали повторні вибухи.

20:03, 27 січня

Ракети на Полтаву та Кременчук

Повітряні сили пишуть про виходи ракет у напрямку Полтави та Кременчука.

20:00, 27 січня

У Харкові пролунали вибухи.

20:00, 27 січня

Повідомили про ракети на Кременчук.

19:58, 27 січня

Загроза балістики зі Сходу.

19:52, 27 січня

Відбій загрози удару дронів у областях.

19:23, 27 січня

У Запоріжжі вибухи

У Запоріжжі пролунали вибухи.

19:17, 27 січня

Помітили ворожий дрон на підльоті до Запоріжжя.

19:03, 27 січня

Після цього зазначили про рух ударних БпЛА територією Запорізької області у північному напрямку. Загроза поширилась на Дніпропетровщину.

18:50, 27 січня

У Запоріжжі загроза використання БпЛА

Повітряні сили попередили про загрозу використання ворожих БпЛА у Запоріжжі.