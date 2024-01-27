Россия вечером 27 января снова запустила ударные дроны по территории Украины. Все, что известно о тревоге и взрывах этой ночи– в тексте 24 канала.
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Отбой угрозы баллистики, сообщили в Воздушных силах.
Локационно чисто
Мониторинговые каналы сообщают, что на 20:11 в воздушном пространстве Украины локационно чисто. Предварительно, было 4 "Искандера" из Белгородской области. Воздушная тревога продолжается.
В Полтаве– повторные взрывы
Угроза для Харьковщины и Кировоградщины, – мониторинговые каналы
Мониторинговые каналы пишут, что угроза ракетного удара сохраняется для Кировоградской и Харьковской областей.
В Кременчуге также сообщают о взрывах.
В Полтаве раздались взрывы.
В Харьковской области произошли повторные взрывы.
Ракеты на Полтаву и Кременчук
Воздушные силы пишут о выходах ракет в направлении Полтавы и Кременчуга.
В Харькове раздались взрывы.
Сообщили о ракетах на Кременчуге.
Угроза баллистики с востока.
Отбой угрозы удара дронов в областях.
В Запорожье взрывы
В Запорожье раздались взрывы.
Заметили вражеский дрон на подлете в Запорожье.
После этого отметили движение ударных БпЛА по территории Запорожской области в северном направлении. Угроза распространилась на Днепропетровщину.
В Запорожье угроза использования БПЛА
Воздушные силы предупредили об угрозе использования вражеских БПЛА в Запорожье.