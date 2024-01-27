Россия вечером 27 января снова запустила ударные дроны по территории Украины. Все, что известно о тревоге и взрывах этой ночи– в тексте 24 канала.

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20:34, 27 января Отбой угрозы баллистики, сообщили в Воздушных силах.

20:11, 27 января Локационно чисто Мониторинговые каналы сообщают, что на 20:11 в воздушном пространстве Украины локационно чисто. Предварительно, было 4 "Искандера" из Белгородской области. Воздушная тревога продолжается.

20:10, 27 января В Полтаве– повторные взрывы

20:07, 27 января Угроза для Харьковщины и Кировоградщины, – мониторинговые каналы Мониторинговые каналы пишут, что угроза ракетного удара сохраняется для Кировоградской и Харьковской областей.

20:06, 27 января В Кременчуге также сообщают о взрывах.

20:05, 27 января В Полтаве раздались взрывы.

20:05, 27 января В Харьковской области произошли повторные взрывы.

20:03, 27 января Ракеты на Полтаву и Кременчук Воздушные силы пишут о выходах ракет в направлении Полтавы и Кременчуга.

20:00, 27 января В Харькове раздались взрывы.

20:00, 27 января Сообщили о ракетах на Кременчуге.

19:58, 27 января Угроза баллистики с востока.

19:52, 27 января Отбой угрозы удара дронов в областях.

19:23, 27 января В Запорожье взрывы В Запорожье раздались взрывы.

19:17, 27 января Заметили вражеский дрон на подлете в Запорожье.

19:03, 27 января После этого отметили движение ударных БпЛА по территории Запорожской области в северном направлении. Угроза распространилась на Днепропетровщину.