Около 20:00 Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили ракеты. Они двигались в сторону Полтавы и Кременчуга.
Обратите внимание Угроза баллистического удара: в Киеве и ряде областей– воздушная тревога
Уже в 20:04 сообщили о взрывах в Кременчуге. А уже через минуту – о взрыве в Полтаве. В местной ОВА обратились к украинцам. Их призвали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
Кроме того, во время воздушной тревоги сообщили о взрывах в Харькове. Мэр города Игорь Терехов подтвердил эту информацию.
Где сейчас сообщают о тревоге
По состоянию на 20:20 о тревоге сообщают жителям таких областей:
- Житомирской;
- Винницкой;
- Черкасской;
- Киевской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Херсонской;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Донецкой;
- Луганской;
- Полтавской;
- Харьковской;
- Сумской.
Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения на территориях, где объявлена воздушная тревога.
Людей призывают доверять информации только из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только дронами и ракетами, но и фейками.