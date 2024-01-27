Около 20:00 Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили ракеты. Они двигались в сторону Полтавы и Кременчуга.

Обратите внимание Угроза баллистического удара: в Киеве и ряде областей– воздушная тревога

Уже в 20:04 сообщили о взрывах в Кременчуге. А уже через минуту – о взрыве в Полтаве. В местной ОВА обратились к украинцам. Их призвали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Кроме того, во время воздушной тревоги сообщили о взрывах в Харькове. Мэр города Игорь Терехов подтвердил эту информацию.

Где сейчас сообщают о тревоге

По состоянию на 20:20 о тревоге сообщают жителям таких областей:

  • Житомирской;
  • Винницкой;
  • Черкасской;
  • Киевской;
  • Кировоградской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Херсонской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Донецкой;
  • Луганской;
  • Полтавской;
  • Харьковской;
  • Сумской.

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения на территориях, где объявлена воздушная тревога.

Людей призывают доверять информации только из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только дронами и ракетами, но и фейками.