Около 20:00 Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили ракеты. Они двигались в сторону Полтавы и Кременчуга.

Обратите внимание Угроза баллистического удара: в Киеве и ряде областей– воздушная тревога

Уже в 20:04 сообщили о взрывах в Кременчуге. А уже через минуту – о взрыве в Полтаве. В местной ОВА обратились к украинцам. Их призвали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Кроме того, во время воздушной тревоги сообщили о взрывах в Харькове. Мэр города Игорь Терехов подтвердил эту информацию.

Где сейчас сообщают о тревоге

По состоянию на 20:20 о тревоге сообщают жителям таких областей:

Житомирской;

Винницкой;

Черкасской;

Киевской;

Кировоградской;

Николаевской;

Одесской;

Херсонской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Донецкой;

Луганской;

Полтавской;

Харьковской;

Сумской.

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения на территориях, где объявлена воздушная тревога.

Людей призывают доверять информации только из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только дронами и ракетами, но и фейками.