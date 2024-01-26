О масштабах разрушений, а также о количестве пострадавших рассказали в Донецкой ОВА.

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Последствия ракетного удара

Так, начальник ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в результате обстрела разрушено админздание, повреждены семь 5-этажек, магазин, предприятие, школа и 29 автомобилей. Также повреждены многочисленные частные дома – точное количество еще устанавливают.

Жертвы среди гражданских от 24 февраля 2022 года / Фото Филашкин

Шесть человек получили ранения. Среди пострадавших двое детей. Всем раненым оказана необходимая медицинская помощь. Один мужчина доставлен в больницу, остальные в госпитализации не нуждаются.

Враг ударил по Мирнограду / Фото Вадим Филашкин

Где еще за сутки в Донецкой области оккупанты повредили гражданские объекты:

в Новобахмутовцы – 2 дома

в Новогродовке – 10 частных домов, 2 двухэтажки, 3 корпуса больницы и магазин.

в Часовоярской общине – 4 частных дома, 2 многоэтажки и нежилое здание.

в Северске – 3 дома и 1 админздание.

Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

Донецкая область под вражеским огнем / Фото ОВА

Враг постоянно обстреливает населенные пункты Донецкой области: что известно