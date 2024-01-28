Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что ситуация с построением оборонительных укреплений россиянами происходит постоянно, информирует 24 Канал.

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Какая ситуация с укреплениями россиян в Херсонской области

Гуменюк заметила, что россияне продолжают формирование оборонительных сооружений, притом, что у них есть второй и третий рубеж обороны достаточно мощно укрепленный.

По словам полковника, вражеское войско на территории временно оккупированного левобережья Херсонской области находится уже долгое время, а также имело соответственно ресурсы и время для обустройства этих укреплений.

Осознавая, что продвижение Сил обороны неотвратимо, они продолжают минирование, в том числе исправляя то стихийное минирование, произошедшее после подрыва Каховской ГЭС,

– рассказала Гуменюк.

Она объяснила, что минно-взрывные заграждения, обустроенные непосредственно вдоль уреза воды, были стихийно перемещены водой на разные расстояния. Более того, по словам спикера, эти минные заграждения, созданные подрывом ГЭС, до сих пор работают против самих оккупантов, а подрывы их подразделений продолжаются.

На чем сосредоточены россияне в укреплении Крыма

Гуменюк рассказала, что в аннексированном Крыму враг сосредоточен на обустройстве оборонительных укреплений на северной части полуострова. Поскольку то, что захватчики выстраивали на южной части, и мощный шторм смыл, и смысла в защите для них это никакого не имеет.

"Поэтому, как бы они ни обустраивали, а все равно подразделения Сил обороны в Крым зашли. Именно с того направления, где они "в песочек играли"", – заметила спикер.

Напоследок полковник объяснила, что теперь вражеское войско сосредоточено на том, чтобы укрепиться с севера полуострова, ведь понимают, что слишком близко становятся Силы обороны к их оборонительным рубежам.

Что известно о ситуации у россиян на левобережье Херсона