Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она также добавила, что, несмотря на это, оккупанты продолжают оставаться на закрепленных позициях, передает 24 Канал.

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На Херсонщине у оккупантов очень смешанный личный состав

Отвечая на вопрос, есть ли среди российских военных на левом берегу Херсонской области частные военные компании, Гуменюк отметила, что на этом участке фронта общая составляющая личного состава в оккупационных войсках очень смешана. Она подчеркнула, что очень много ротаций происходит. По словам Гуменюк, они настолько бессистемны, что оккупанты даже не успевают наладить внутреннее взаимодействие во избежание, к примеру, "дружественного огня" или дружественного радиолокационного противостояния.

То есть они сами вредят друг другу, подразделения наносят урон в дроновом смысле. Поэтому мы видим определенный сумбур в оккупационном войске на том берегу (на левобережье Херсонской области – 24 Канал). Но за счет количества и возможности подтягивать ресурсы, они остаются на тех позициях, на которых до сих пор еще закрепились,

– заявила Гуменюк.

В то же время, она добавила, что Силы обороны продолжают боевую и контрбатарейную борьбу. Как следствие – оккупанты несут потери в технике и личном составе. Гуменюк заметила, что хоть оккупантов и достаточно много на материковой части левобережья Херсонщины, но россияне несут потери.

Так, логистика оккупантов имеет несколько линий и находится больше в тылу, куда и подтягиваются резервы и личный состав. Однако на линии столкновения происходят ожесточенные боевые действия, враг терпит мощные потери, поэтому враг сталкивается с еще одним типом сложностей– подразделения, которые подтягиваются на линию боевого столкновения, очень часто отличаются саботажными настроениями.

Враг применил рекордное количество FPV-дронов на Юге

Наталья Гуменюк сообщила, что российские захватчики за прошедшие сутки применили рекордное количество FPV-дронов в Херсонской области Впрочем, украинские защитники смогли противостоять такому нашествию.

"В минувшие боевые сутки максимально активизировали именно этот компонент (FPV-дроны) – 24 Канал). В нашей зоне ответственности было зафиксировано более 70 FPV-дронов. Это– своеобразный рекорд применения", – подчеркнула Гуменюк.