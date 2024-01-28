Гуменюк – начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга – в эфире телемарафона рассказала, что украинские герои продолжают сбивать вражеские дроны. Оккупанты видят и чувствуют это и активизируются, информирует 24 Канал.

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По словам Гуменюк, в этой зоне ответственности за сутки зафиксировали более 70 FPV-дронов. Это– своеобразный рекорд их применения в один боевой день.

Этой боевой поры, к примеру, максимально активизировали именно этот компонент (FPV-дроны– 24 Канал). В нашей зоне ответственности было зафиксировано более 70 FPV-дронов. Это – своеобразный рекорд применения,

– подчеркнула Гуменюк.

Россия ищет новую тактику для "Шахедов"

Ранее Гуменюк рассказала, что по состоянию на январь 2024 года Россия ищет новую тактику по применению "Шахедов". Российские оккупанты прежде всего пытаются разведать готовность и точность украинской системы ПВО. Далее на основе этих знаний враг хочет подготовиться к новым масштабным атакам "Шахедами". Сейчас оккупанты иногда применяют "тактические уловки". К примеру, используют низкий проход дронов над водой.

В то же время, украинская ПВО работает очень эффективно. Оккупантам не оставляют никаких шансов на успех.