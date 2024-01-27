В Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты в очередной раз запустили дроны типа Shahed-136/131. О боевой работе ВСУ ранее рассказывала Наталья Гуменюк.

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В Генштабе ВСУ отчитались о сбитии дронов

Прошедшие сутки (26 января– 24 Канал) российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 4 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БПЛА уничтожены,

– сказали украинские военные.

По их данным, враг также атаковал Украину утром 27 января баллистической ракетой "Искандер". Ударили россияне по гражданской инфраструктуре Славянска Донецкой области.

Где ВСУ сбили вражеские дроны

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что в ночь на 27 января оккупанты направили дроны-камикадзе на юго-восточные области. В частности, Россия пыталась ударить по Кировоградской области.

Наши военные сосредоточили боевую работу, чтобы встретить баражирующие боеприпасы типа "Шахед" на границе Херсонской области, когда они выходили из временно оккупированной территории.

Направлены они были в направлении Кировоградской области. Там в принципе и уничтожены 4 беспилотных летательных аппарата,

– рассказала Гуменюк.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ рассказали, что дроны-камикадзе враг запускал с юго-восточного направления, а именно традиционно из российского Приморско-Ахтарска.

Россия терроризировала Украину дронами