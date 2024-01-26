Если в вашей области объявили тревогу– пройдите в укрытие! Не пренебрегайте безопасностью!

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Где объявлена тревога

23:20, 26 января

По состоянию на 23:20 пока тихо, тревог нет нигде. Все же отбились.

22:52, 26 января

По Украине пошли отбои, и казалось, будто отбились от "Шахедов". Но оказалось, что только казалось.

Угроза ударных БПЛА есть для Полтавской области.

22:09, 26 января

Другая группа ударных БПЛА двигается в Кировоградской области курсом на Кременчуг.

22:04, 26 января

В Кропивницком прогремели взрывы.

20:30, 26 января

Россияне запустили дроны, сначала была угроза для Херсонской области, впоследствии тревога распространилась на Днепропетровскую, Николаевскую, Кировоградскую, Черкасскую области.