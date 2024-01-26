Якщо у вашій області оголосили тривогу – пройдіть в укриття! Не нехтуйте безпекою!

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Де оголошено тривогу

23:20, 26 січня Станом на 23:20 поки що тихо, тривог нема ніде. Усе ж відбилися.

22:52, 26 січня По Україні пішли відбої, і здавалося, наче відбилися від "Шахедів". Але виявилося, що тільки здавалося. Наразі загроза ударних БпЛА є для Полтавської області.

22:09, 26 січня Інша група ударних БпЛА рухається у Кіровоградській області курсом на Кременчук.

22:04, 26 січня У Кропивницькому пролунали вибухи.