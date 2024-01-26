Якщо у вашій області оголосили тривогу – пройдіть в укриття! Не нехтуйте безпекою!

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Де оголошено тривогу

23:20, 26 січня

Станом на 23:20 поки що тихо, тривог нема ніде. Усе ж відбилися.

22:52, 26 січня

По Україні пішли відбої, і здавалося, наче відбилися від "Шахедів". Але виявилося, що тільки здавалося.

Наразі загроза ударних БпЛА є для Полтавської області.

22:09, 26 січня

Інша група ударних БпЛА рухається у Кіровоградській області курсом на Кременчук.

22:04, 26 січня

У Кропивницькому пролунали вибухи.

20:30, 26 січня

Росіяни запустили дрони, спершу була загроза для Херсонської області, згодом тривога поширилася на Дніпропетровську, Миколаївську, Кіровоградську, Черкаську області.