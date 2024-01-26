Якщо у вашій області оголосили тривогу – пройдіть в укриття! Не нехтуйте безпекою!
Дивіться також Нічний жах для росіян: Стерненко та Лачен оголосили новий великий збір
Де оголошено тривогу
Станом на 23:20 поки що тихо, тривог нема ніде. Усе ж відбилися.
По Україні пішли відбої, і здавалося, наче відбилися від "Шахедів". Але виявилося, що тільки здавалося.
Наразі загроза ударних БпЛА є для Полтавської області.
Інша група ударних БпЛА рухається у Кіровоградській області курсом на Кременчук.
У Кропивницькому пролунали вибухи.
Росіяни запустили дрони, спершу була загроза для Херсонської області, згодом тривога поширилася на Дніпропетровську, Миколаївську, Кіровоградську, Черкаську області.