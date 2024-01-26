Ігор Лаченков, також відомий як Лачен, та Сергій Стерненко збирають на "нічний жах для росіян". Засновник благодійного фонду Сергій Притула закликав підтримати їхній збір.

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Що відомо про збір

Волонтери хочуть зібрати 100 мільйонів гривень, щоб придбати тепловізійні FPV-дрони. Мовиться про закупівлю понад 2 300 безпілотників.

Наші дрони вже створили росіянам великі проблеми у світлу пору доби.

У них ускладнилась логістика, а це ротації, підвози БК, провізії та засобів обігріву.

Тому їм доводиться все це робити вночі. Ми хочемо забезпечити низку підрозділів товстими і дуже товстими дронами із тепловізійними камерами,

– написав Лачен.

За його словами, окупанти страждатимуть й вмиратимуть від холоду та голоду, а ще у росіян буде зупинятися логістика. З урахуванням морозів удари такими безпілотниками стануть дуже відчутними для загарбників.

Реквізити збору:

Посилання на Монобанку – тут.

Карта банки 5375411214214053

Приват 5168745030910761

PayPal - sternenkopaypal@gmail.com

Блогер, волонтер та активіст Сергій Стерненко теж прокоментував збір.

Підійдемо до цього так, щоб завдати ворогу якомога більшої шкоди. Ми знаємо, як цього досягти, але на загал розповідати про задум поки не будем,

– зауважив він.

Сергій Притула, чий фонд збирає зараз на на "Рій Помсти 2.0", наголосив, що Лачен та Стерненко теж роблять важливий збір. Він попросив українців про підтримку цих волонтерів.