У своїх соцмережах Стерненко та Лачен заявили, що скоро "бойові човни" продемонструють себе у роботі на фронті. Більше подробиць активісти не розкривали, проте українців таким повідомленням заінтригували, інформує 24 Канал.
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Дрони принесуть смерть російському флоту
Активісти відкрили збір на надводні дрони у листопаді 2022 року. Одиниця такої зброї коштує 10 мільйонів гривень. Українці змогли зібрати необхідну суму всього за 9 днів. Активісти відкрили збір паралельно, тож змогли придбати відразу 2 "човна" на потреби ЗСУ.
За словами Стерненка, такий дрон "принесе смерть російському флоту". Він може подолати відстань у 800 кілометрів та нести бойову частину до 200 кілограмів. Такі "бойові човни" зможуть вражати цілі окупантів у воді, зокрема – кораблі з ракетоносіями.
Надводний дрон / Фото Сергія Стерненка
Окрім того, активісти запропонували українцям самостійно обрати імена для дронів. Як бачимо з фото, вибір пав на херсонського єнота, якого окупанти вкрали з зоопарку, й найгарячіший напрямок на фронті – Бахмут.
Підводний дрон "Бахмут" / Фото Ігоря Лачена
Дрон може нести бойову частину до 200 кілограмів / Фото Ігоря Лачена
Стерненко збирає мільйони для ЗСУ
- Від початку повномасштабного вторгнення активіст Сергій Стерненко став волонтером й допомагав збирати кошти на потреби ЗСУ. Так, разом з Сергієм Притулою вони зібрали 116 мільйонів гривень всього за кілька годин. "Збір помсти" на придбання дронів відкрили після масованої ракетної атаки росіян.
- Загалом за добу Притула і Стерненко змогли зібрати понад 350 мільйонів гривень. Їх витратили на придбання дронів-камікадзе.
- Згодом волонтери опублікували відео з БпЛА, які придбали за донати українців. Притула розповів, що вони здатні долетіти до Москви й знищуватимуть техніку ворога та його засоби ППО.