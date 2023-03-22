У своїх соцмережах Стерненко та Лачен заявили, що скоро "бойові човни" продемонструють себе у роботі на фронті. Більше подробиць активісти не розкривали, проте українців таким повідомленням заінтригували, інформує 24 Канал.

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Дрони принесуть смерть російському флоту

Активісти відкрили збір на надводні дрони у листопаді 2022 року. Одиниця такої зброї коштує 10 мільйонів гривень. Українці змогли зібрати необхідну суму всього за 9 днів. Активісти відкрили збір паралельно, тож змогли придбати відразу 2 "човна" на потреби ЗСУ.

За словами Стерненка, такий дрон "принесе смерть російському флоту". Він може подолати відстань у 800 кілометрів та нести бойову частину до 200 кілограмів. Такі "бойові човни" зможуть вражати цілі окупантів у воді, зокрема – кораблі з ракетоносіями.



Надводний дрон / Фото Сергія Стерненка

Окрім того, активісти запропонували українцям самостійно обрати імена для дронів. Як бачимо з фото, вибір пав на херсонського єнота, якого окупанти вкрали з зоопарку, й найгарячіший напрямок на фронті – Бахмут.



Підводний дрон "Бахмут" / Фото Ігоря Лачена



Дрон може нести бойову частину до 200 кілограмів / Фото Ігоря Лачена