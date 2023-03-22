В своих соцсетях Стерненко и Лачен заявили, что скоро "боевые лодки" продемонстрируют себя в работе на фронте. Больше подробностей активисты не раскрывали, однако украинцев таким сообщением заинтриговали. 24 Канал.

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Дроны принесут смерть российскому флоту

Активисты открыли сбор на надводные дроны в ноябре 2022 года. Единица такого оружия стоит 10 миллионов гривен. Украинцы смогли собрать необходимую сумму всего за 9 дней. Активисты открыли сбор параллельно, поэтому смогли приобрести сразу 2 "лодки" на нужды ВСУ.

По словам Стерненко, такой дрон "принесет смерть российскому флоту". Он может преодолеть расстояние 800 километров и нести боевую часть до 200 килограммов. Такие "боевые лодки" смогут поражать цели оккупантов в воде, в частности – корабли с ракетоносителями.



Надводный дрон / Фото Сергея Стерненко

Кроме того, активисты предложили украинцам самостоятельно выбрать имена для дронов. Как видно из фото, выбор пал на херсонского енота, которого оккупанты украли из зоопарка, и самое горячее направление на фронте – Бахмут.



Подводный дрон "Бахмут" / Фото Игоря Лачена



Дрон может нести боевую часть до 200 килограммов / Фото Игоря Лачена