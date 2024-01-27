Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины отметила в эфире телемарафона, что на этот раз враг направил дроны на юго-восточные области, пишет 24 Канал.
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Как Россия атаковала дронами ночью
Боевая работа была сосредоточена на встрече этих баражирующих боеприпасов, которые называются "Шахед", на границе Херсонской области, когда они выходили из временно оккупированной территории, в том числе. Двигались они были в направлении Кировоградской области. Там в принципе и уничтожены 4 беспилотных летательных аппарата,
– рассказала Наталья Гуменюк.
По ее словам, военные не допустили попаданий. К счастью, украинские военные отработали в этот раз результативно.
Однако спикер Сил обороны юга Украины отметила, что враг продолжает хоть понемногу, но терроризировать и истощать системы противовоздушной обороны каждую ночь. Это свидетельствует о том, что террор не прекращается и они будут продолжать эту практику, используя любое доступное вооружение.
Россия атаковала Украину: коротко
- Воздушные силы ВСУ сообщили ориентировочно после 20 часов 26 января, что вражеские дроны уже находятся на границе Днепропетровской и Херсонской областей и летят на северо-западное направление.
- Ориентировочно в 20:28 они уже летели по направлению к Кировоградской, далее – Черкасской области. После этого – в район Кропивницкого, на Кременчуг.
- Ориентировочно в 22:00 Суспильное сообщило о взрывах в Кропивницком.
- Ближе к 23:00 угроза атаки дронами была в Полтавской области. Ближе к полуночи раздались отбои.