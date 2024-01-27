Речниця Сил оборони Півдня України зазначила в ефірі телемарафону, що цього разу ворог скерував дрони на південно-східні області, пише 24 Канал.

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Як Росія атакувала дронами вночі

Бойова робота була зосереджена на зустрічі цих баражуючих боєприпасів, які називаються "Шахед", на межі Херсонської області, коли вони виходили з тимчасово окупованої території зокрема. Спрямовані вони були в напрямку Кіровоградщини. Там, в принципі, й знищені 4 безпілотних літальних апарати,

– розповіла Наталія Гуменюк.

За словами речниці, військові не допустили влучань. На щастя, українські військові відпрацювали цього разу результативно.

Однак Наталія Гуменюк зауважила, що ворог продовжує хоч потроху, але виснажувати системи протиповітряної оборони щоночі. Це свідчить про те, що терор не припиняється і росіяни продовжуватимуть цю практику, використовуючи будь-яке доступне озброєння.

Росія атакувала Україну: коротко