У Генштабі ЗСУ заявили, що окупанти вчергове запустили дрони типу Shahed-136/131. Про бойову роботу ЗСУ раніше розповідала Наталія Гуменюк.

Дивіться також В Україні була загроза "Шахедів" і балістики: наразі всюди – відбій загрози

У Генштабі ЗСУ відзвітували про збиття дронів

Минулої доби (26 січня – 24 Канал) російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 4 ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА знищено,

– сказали українські військові.

За їхніми даними, ворог також атакував Україну вранці 27 січня балістичною ракетою "Іскандер". Вдарили росіяни по цивільній інфраструктурі Слов'янська Донецької області.

Де ЗСУ збили ворожі дрони

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що в ніч проти 27 січня окупанти скерували дрони-камікадзе на південно-східні області. Зокрема, Росія намагалась вдарити по Кіровоградській області.

Наші військові зосередили бойову роботу, щоб зустріти баражуючі боєприпаси типу "Шахед" на межі Херсонської області, коли вони виходили з тимчасово окупованої території.

Спрямовані вони були в напрямку Кіровоградщини. Там в принципі й знищені 4 безпілотних літальних апарати,

– розповіла Гуменюк.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що дрони-камікадзе ворог запускав з південно-східного напрямку, а саме традиційно з російського Приморсько-Ахтарська.

Росія тероризувала Україну дронами