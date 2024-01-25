Россияне, в частности, пытаются разведать готовность и точность украинской противовоздушной обороны. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
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Россия ищет новую тактику атак дронами по Украине
По словам Гуменюк, продвижение "Шахедов" сейчас происходит меньшими группами.
Гуменюк рассказала, что "последние волны ударов состоят из 2 – 8 (дронов – 24 Канал), этой ночью насчитали до 14. Но именно такое направление "Шахедов" достаточно разветвленное, или наоборот - обильно сосредоточено, как это было по Одесской области, очень плотно в ряд, не давая возможности сориентироваться".
Это поиск новой тактики, это очевидно, враг пытается разведать готовность и меткость систем противовоздушной обороны, их расположение для того, чтобы спланировать будущие мощные акции,
– отметила Гуменюк.
Она сообщила, что во время сегодняшней ночной атаки по Югу Украины оккупанты прибегали к "тактическим хитростям".
По словам пресс-секретаря, противник использовал низкий проход дронов над водой максимально затрудняя их обнаружение для средств противовоздушной обороны и заходили они с направления фактически жилых кварталов, хотя маневрировали и среди промышленных.
Ночная атака по Украине 25 января: что известно
- Российские оккупанты в ночь на 25 января атаковали Украину 14 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в Крыму, 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области в направлении Харькова и 1 с временно оккупированной Донецкой области.
- Военные заявили, что в результате боевой работы уничтожено 11 "Шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.
- Основной удар был сосредоточен на Одессу. В результате атаки повреждены дома и социальная инфраструктура, а также попали в промышленный объект.