Наши военные, власти и силовики показали кадры из города и сообщили, что есть раненые. К счастью, все люди выжили.
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Как выглядит атакованная многоэтажка в Одессе
К сожалению, сбитые дроны по инерционной траектории долетали до жилых кварталов. Один из них, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, вызвал пожар,
– заявили военные.
Силы обороны Юга Украины уточнили, что там повреждено несколько квартир, один человек получил ожоги и госпитализирован.
Как выглядит многоэтажка в Одессе: смотрите видео
Последствия атаки россиян по дому в Одессе: смотрите видео
Атакованный жилой дом в Одессе: смотрите видео
Впоследствии в Министерстве внутренних дел сообщили о 6 пострадавших.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер заверил, что оккупанты, кроме многоэтажки, повредили и другие дома. В частности:
- пораженный дрон, падая, пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города. В этом же квартале возле поврежденного во время предварительной атаки многоквартирного дома упал еще один беспилотник. Там взрывная волна выбила стекло в окнах, полностью сгорела машина, несколько – побитые;
- там четверо раненых – им медики помогли на месте, они лечатся дома. Одну из пострадавших спасатели вытащили из-под завалов;
- еще один вражеский дрон упал возле многоэтажки в Приморском районе без детонации. На месте работали взрывотехники;
- враг попал в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы. К сожалению, взрывная волна отбросила на землю мужчину, который неподалеку ехал на велосипеде. Его ранили обломки разлетавшихся от взрыва различных предметов. Он тоже лечится дома.
Пауза между предупреждениями о воздушной тревоге составила 15 минут. Силы ПВО уничтожили 10 "Шахедов",
– сообщил Олег Кипер.
Россия дважды атаковала Одессу
- Россия запустила первые дроны по Одессе ориентировочно после 20 часов 24 января. Силы обороны Юга сообщили о пожаре в жилом квартале города. Россияне повредили гражданскую жилищную инфраструктуру. Тогда получили ранения два человека. У одного мужчины – ожоги, у другого – множественные порезы.
- Затем Кремль атаковал Одессу "Шахедами" ориентировочно в 23:30 24 января. В частности, там в результате атаки вспыхнул пожар.
- Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что ПВО отработала результативно и плодотворно. Однако в Одессе есть попадание в промышленный объект, повреждение жилых домов и гражданской инфраструктуры.