Первые "Шахеды" на Одессу летели ориентировочно после 20:00 24 января, вторые – уже ближе к полуночи. Тогда глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что в городе вспыхнул пожар.
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Какие последствия атаки по Одессе
В городском совете сообщили, что в Одессе оккупанты повредили жилые дома. В этот раз в Приморском районе города.
По поводу госпитализации информации не поступало, спасатели и медики оказывают помощь людям на месте. Городские службы приступят к работе после получения разрешения оперативных служб,
– уверяли местные власти ориентировочно в 3:02 25 января.
Россия атаковала Одессу и повредила жилые дома: смотрите видео
Впоследствии Силы обороны Юга сообщили, какие повреждения нанес враг. В частности, оккупанты:
- попали в промышленный объект;
- повредили жилые дома и социальную инфраструктуру.
Предварительно известно о двух пострадавших. Информация уточняется,
– заверили военные.
Они уточнили, что результаты обобщенной боевой работы сообщат впоследствии.
Последствия ночной атаки "Шахедами" в Одессе
Утром спасатели сообщили, что более 80 их специалистов одновременно работали на месте по разным адресам. Они тушили пожары и разбирали завалы.
Кроме того, психологи ГСЧС оказали помощь местным жителям. В ведомстве показали последствия атаки врага и уточнили, что оккупанты коварно пытаются уничтожить гражданские объекты.
Работники ГСЧС показали последствия атаки врага: смотрите видео
Россия атаковала Одессу
- Перед 21:00 24 января в Одессе прогремели первые взрывы. Тогда в жилом квартале загорелся пожар, враг повредил гражданскую жилищную инфраструктуру.
- В результате российской атаки пострадали по меньшей мере 2 человека. У одного мужчины ожоги, у другого – множественные порезы.
- Второй раз взрывы прогремели перед полуночью 24 января. Тогда глава Одесской ОВА Олег Кипер также сообщил о пожаре в городе. По состоянию на утро 25 января власти не сообщали обновленную информацию.