Перші "Шахеди" на Одесу летіли орієнтовно після 20:00 24 січня, другі – вже ближче до опівночі. Тоді голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що у місті спалахнула пожежа.
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Які наслідки атаки по Одесі
У міській раді повідомили, що в Одесі окупанти пошкодили житлові будинки. Цього разу в Приморському районі міста.
Щодо госпіталізації інформації не надходило, рятувальники та медики надають допомогу людям на місці. Міські служби стануть до роботи після отримання дозволу оперативних служб,
– запевняла місцева влада орієнтовно о 3:02 25 січня.
Росія атакувала Одесу та пошкодила житлові будинки: дивіться відео
Згодом Сили оборони Півдня повідомили, яких пошкоджень завдав ворог. Зокрема, окупанти:
- влучили в промисловий об'єкт;
- пошкодили житлові будинки та соціальну інфраструктуру.
Попередньо відомо про двох постраждалих. Інформація уточнюється,
– запевнили військові.
Вони уточнили, що результати узагальненої бойової роботи – повідомлять згодом.
Наслідки нічної атаки "Шахедами" в Одесі
Росія атакувала Одесу
- Перед 21:00 24 січня в Одесі пролунали перші вибухи. Тоді в житловому кварталі спалахнула пожежа, ворог пошкодив цивільну житлову інфраструктуру.
- Внаслідок російської атаки постраждали щонайменше 2 людей. У одного чоловіка опіки, в іншого – множинні порізи.
- Вдруге вибухи пролунали перед опівніччю 24 січня. Тоді глава Одеської ОВА Олег Кіпер також повідомив про пожежу у місті. Станом на ранок 25 січня влада не повідомляла оновленої інформації.