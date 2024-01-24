Окупанти повторно атакують Одесу безпілотниками. Пройдіть у безпечне місце і залишайтесь там, поки не почуєте сповіщення про відбій повітряної тривоги.

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ЗМІ пишуть про пожежу

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер просить містян бути в укриттях. Водночас у місцевому виданні "Думська" близько 23:30 повідомили, що після вибухів у місті спалахнула пожежа.

Довідка. Повітряні сили спершу написали про те, що для Півдня є загроза балістики, але потім уточнили повідомлення – на місто все ж летять нові "Шахеди".

Що відомо про попередні вибухи

Гучно було в Одесі і перед 21:00. Згодом у Силах оборони Півдня повідомили про пожежу в житловому кварталі. На жаль, було зафіксоване пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Внаслідок підступної російської атаки постраждали щонайменше 2 людей. Відомо, що в одного з чоловіків – опіки, в іншого – множинні порізи. Їхньому життю нічого не загрожує.