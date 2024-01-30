Об этом 24 Каналу сказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она также объяснила, с чем связана активность тактической авиации на Юге.

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Коварная российская атака

Ночью 30 января снова была массированная дроновая атака. Силы обороны Юга работали практически три часа. Россияне пытаются все же обманывать системы противовоздушной обороны, используя низкие высоты, сложную траекторию движения и особенности ландшафта.

Оккупанты прощупывают систему ПВО, замеряют ее мощности с помощью более дешевых средств. Очевидно, готовят массированную ракетную атаку,

– сказала Гуменюк.

В Херсонской области есть попадание в сельскохозяйственное предприятие. Там вспыхнул пожар из-за наличия легковоспламеняющихся веществ. Он был мощный, но, к счастью, люди не пострадали.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

В Николаевской области в результате падения обломков сбитого дрона загорелся грузовой автомобиль. Там ранен водитель, ему оказана помощь, а вот автомобиль спасти не удалось, он выгорел дотла.

Результат работы противовоздушной обороны следующий: два дрона уничтожены в Херсонской области, два в Кировоградской области и один в Николаевской области,

– отметила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

По ее словам враг пытался атаковать в разных направлениях, в частности, дроны заходили с восточного побережья Азовского моря и с крымского направления, максимально используя траекторию движения через временно оккупированную Херсонщину.

Агрессор обиделся

Российские самолеты сейчас появляются на Юге. Оккупанты продолжают время от времени подбрасывать управляемые авиабомбы, в частности, страдает Береславский район Херсонской области. Россияне продолжают бомбить фактически разрушенные населенные пункты, намекая на то, что имеют преимущество в воздухе.

Как отметила Гуменюк, российские захватчики обиделись на наши "учебные" мероприятия в акватории Черного моря, которые имели целью научить врага правильно вести себя. Однако, несмотря на это, россияне наносят бомбардировки управляемыми авиабомбами. К тому же оккупанты выбирают пусковые рубежи, которые будут более безопасны для авиации.

"Мудрость украинского руководства заключается в том, что мы просчитываем деятельность врага, понимая, что будут бомбы те населенные пункты, которые уже фактически разрушены. Поэтому зря не тратим сил и средств, а направляем их на противодействие реальным угрозам, которые враг еще концентрирует в частности из воздуха в нашей зоне ответственности", – отметила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

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