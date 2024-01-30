Российские захватчики запускали "Шахеды" группами. В Воздушных силах сообщали о пяти, направлявшихся в различные области Украины.

Смотрите также"Шахеды" долетели до Киевщины: в области работают силы ПВО

Сколько "Шахедов" уничтожила ПВО

Этой ночью оккупанты атаковали Украину 35 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 15 вражеских дронов
сообщили в Генштабе ВСУ.

Это интересно Россия в третий раз сменила боевую часть "Шахеда": как оккупанты модернизировали дрон-камикадзе

Кратко об очередной российской атаке

  • Около 20:30 Воздушные силы начали сообщать об угрозе применения агрессором ударных БПЛА.
  • Тревогу объявляли в Черкасской Полтавской Херсонской Харьковской Донецкой Днепропетровской Николаевской Одесской и Запорожской областях.
  • По вражеским дронам-камикадзе работали силы ПВО. В том числе и в Киевской области.
  • Отбой угрозы ударных БПЛА объявили только в 01:48.