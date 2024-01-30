Российские захватчики запускали "Шахеды" группами. В Воздушных силах сообщали о пяти, направлявшихся в различные области Украины.
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Сколько "Шахедов" уничтожила ПВО
Этой ночью оккупанты атаковали Украину 35 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".
Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 15 вражеских дронов
сообщили в Генштабе ВСУ.
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Кратко об очередной российской атаке
- Около 20:30 Воздушные силы начали сообщать об угрозе применения агрессором ударных БПЛА.
- Тревогу объявляли в Черкасской Полтавской Херсонской Харьковской Донецкой Днепропетровской Николаевской Одесской и Запорожской областях.
- По вражеским дронам-камикадзе работали силы ПВО. В том числе и в Киевской области.
- Отбой угрозы ударных БПЛА объявили только в 01:48.