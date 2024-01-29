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Где объявлена тревога и какая угроза есть

21:05, 29 января

"Шахеды" перелетели в Кировоградскую область.

20:50, 29 января

Одна группа из двух-четырех БПЛА летит по Николаевской области на Север. Об этом пишут мониторинговые каналы.

20:29, 29 января

Как и всегда, все начинается с Юга. На 20:29 есть опасность ударных дронов для Херсонской и Николаевской областей.