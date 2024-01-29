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Де оголошено тривогу і яка загроза є
21:05, 29 січня
"Шахеди" перелетіли в Кіровоградську область.
20:50, 29 січня
Одна група з двох-чотирьох БпЛА летить Миколаївською областю на Північ. Про це пишуть моніторингові канали.
20:29, 29 січня
Як і завжди, все починається з Півдня. На 20:29 є небезпека ударних дронів для Херсонської і Миколаївської областей.